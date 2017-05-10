Некрасовское, Ярославская область, 10 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области суд арестовал 22-летнюю девушку, которая избила своего 92-летнего деда-ветерана и забрала у него 3,5 тысячи рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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2 мая внучка пришла в квартиру к своему 92-летнему дедушке, который является ветераном Великой Отечественной войны, и потребовала у него деньги в сумме 3000 рублей. Ветеран, зная о том, что внучка склонна к злоупотреблению спиртного, денег ей не дал. Получив отказ, она самовольно открыла шкаф и стала искать дедушкины сбережения. Ветеран попытался воспрепятствовать внучке, в результате чего она несколько раз ударила его кулаком по лицу.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, ветеран все же выдал внучке 3500 рублей. Девушка ранее осуждалась за совершение кражи, а также за нанесение побоев своему дедушке, в апреле 2017 года она освободилась из мест лишения свободы.

Районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное преступление — до 7 лет лишения свободы.