Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга сегодня, 10 мая, утвердило поправки в Генеральный план города, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Изменения в Генплан, в первую очередь, необходимы для закладки маршрута железнодорожного «аэроэкспресса» из аэропорта «Пулково», подчеркнули в Смольном.

Http://visual.rzd.ru Витебский вокзал Санкт-Петербурга

Как и предполагалось ранее, правительство отказалось от идеи связать аэропорт сразу с двумя вокзалами — Балтийским и Витебским ‑ и остановилось только на последнем.

Как сообщил глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, в будущем до Витебского вокзала пассажиры аэропорта смогут добраться за 25 минут, поезд будет двигаться со скоростью более 50 км/ч. Возможно, остановочный пункт появится также и в Купчино, однако окончательное решение ещё не принято. До станции Купчино «аэроэкспресс» будет добираться примерно за 10 минут.

Поправки в Генплан учитывают местоположение объектов культурного наследия и развития метро, позицию Минприроды России относительно зон с особыми условиями использования, размещение портовых комплексов Большого порта Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко остался удовлетворён проектом, заметив, что предлагаемые изменения необходимы для развития транспортной инфраструктуры северной столицы.

Между тем, ранее эксперты профильной комиссии Заксобрания Санкт-Петербурга заявили, что при изучении корректировок Генплана, подготовленных Смольным, выявлено более 160 существенных конфликтов, и в случае строительства запланированных элементов улично-дорожной сети могут пострадать порядка 15 объектов культурного наследия, а в 70 случаях затрагивается охраняемая территория таких объектов. Смольный должен представить проект Генплана в ЗакСе 18 мая.

Добавим, что Витебский вокзал выбран конечной точкой «аэроэкспресса» потому, что он удобно расположен в центре города возле двух станций метро («Пушкинская» и «Звенигородская»), рядом с вокзалом есть парковки и проходят трассы маршрутов наземного общественного транспорта.

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Как решили ранее в Смольном, строительство линии начнется только после окончания Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. Ранее именно недостаточным числом пассажиров власти объясняли отсрочку реализации проекта «аэроэкспресса».