Москва, 10 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Указ об утверждении в России Стратегии развития информационного общества на 2017−2030 гг. подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Информационное общество

«Утвердить прилагаемую Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017−2030 гг.», — говорится в указе.

Уточняется, что указ нацелен «на обеспечение условий для формирования в России общества знаний». Согласно документу, правительство в срок до 1 октября 2017 года должно утвердить перечень показателей реализации развития стратегии, также должен быть утвержден план реализации стратегии.

В подписанном указе говорится, что Стратегия развития информационного общества в РФ, утвержденная 7 февраля 2008 года, признается утратившей силу.

Напомним, проект Стратегии развития информационного общества на 2017−2030 гг. был обнародован Советом безопасности РФ в конце 2016 года — для общественного обсуждения. В ней делается акцент на создание цифровой экономики и укрепление интеллектуального суверенитета России.

Предыдущая Стратегия, утвержденная Путиным в 2008 году, действовала до 2015 года.