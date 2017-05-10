Пекин, 10 мая, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, 10 мая главный финансовый регулятор страны провел сразу несколько операций обратного РЕПО на общую сумму в 110 млрд юаней. Проведенные операции направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке.

Valutaworld.ru Юань

Операции на 90 млрд юаней были проведены на 7-дневный срок, процент доходности составит 2,45%. Еще 10 млрд юаней ликвидности были влиты на 14-дневный период под 2,6%. Оставшиеся 10 млрд юаней были проведены на 28-дневный срок с доходностью 2,75%, пишет «Синьхуа».

Проведенные операции стали дополнительной мерой по поддержанию национальной валюты, в начале мая ЦБ КНР уже провел аналогичные операции на общую сумму в 190 млрд юаней.

Народный банк Китая все чаще прибегает к операция обратного РЕПО, постепенно отказываясь от снижения процентных ставок или нормативов обязательных резервов для проведения разумной денежно-кредитной политики.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, представленным Государственным статистическим бюро КНР, по итогам завершившегося апреля ключевой показатель уровня инфляции в стране — индекс потребительских цен (CPI) увеличился еще на 1,2%.