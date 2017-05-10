Люксембург, 10 мая, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Многие страны Евросоюза продолжают поздравлять Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции, второй тур которых прошел 7 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Политики Люксембурга также приветствуют тот факт, что большинство французских граждан проголосовали за «европейские ценности», пишет 9 мая Le Lessentiel.

«Я очень рад, что французы выступили за демократические ценности, — отмечает в интервью премьер-министр герцогства Ксавье Бетель. — Мы все с вами следили за дебатами между Макроном и Марин Ле Пен, которая не могла предложить ничего кроме раскола и изоляции Франции».

Бетель подчеркнул, что рад иметь «хорошего соседа» и сотрудничать с Францией в гармонии и взаимопонимании.

Министр по делам семьи Корин Каен поддержал Макрона и добавил, что новый президент Франции в отличие от «отсталой политики» Марин Ле Пен выступает за прогресс Франции.

«Францию ожидают пять успешных лет президентства Макрона», — добавляет Каен.

По результатам социологического опроса жителей Люксембурга, проведенного 8 мая Le Lessentiel, большинство граждан поддерживают «проевропейского» президента.

«Мы рады, что французы защитили Европу», — звучали лозунги на улицах герцогства.