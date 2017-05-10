Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства 10 мая представил назначенного на пост вице-губернатора Константина Серова, ранее занимавшего пост главы администрации Невского района Петербурга.

Assembly.spb.ru Константин Серов

Серов был назначен заместителем Полтавченко распоряжением последнего 4 мая. За день до этого, 3 мая, свое согласие на это назначение дало Законодательное собрание — такая процедура необходима в соответствии с уставом Санкт-Петербурга.

«Георгий Полтавченко выразил уверенность, что Константин Серов будет также активно работать на благо Санкт-Петербурга и жителей города, как он это делал на других ответственных постах в органах власти», — сообщает пресс-служба Смольного.

Одновременно Полтавченко вручил Серову Почётную грамоту президента РФ, которой чиновник удостоен за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Как следует из официальной информации на сайте Смольного, новый вице-губернатор в городском правительстве отвечает за решение вопросов взаимодействия исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга с федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации, за вопросы проведения государственной политики Санкт-Петербурга и осуществления государственного управления на территориях районов города, за молодежную политику Санкт-Петербурга и взаимодействие с общественными организациями.

Константин Серов отныне координирует и контролирует деятельность: комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Санкт-Петербурга; администраций районов Санкт-Петербурга.

Напомним, Серов с 1994 года по 15 мая 2013 года был депутатом всех созывов городского парламента Санкт-Петербурга.С 2013 года руководил администрацией Невского района и был единственным из глав районов, входившим в состав городского правительства.