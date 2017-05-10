Бангкок, 10 мая, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В результате взрывов в супермаркете в таиландской провинции Паттани погибло 59 человек, пишет 10 мая газета Bangkok Post.

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Ранее число жертв теракта составляло 51 человек. Взрывы произошли 10 мая примерно в 14:00 по местному времени (10:00 мск).

По данным правоохранительных органов, первое взрывное устройство было установлено на припаркованном мотоцикле. Второе — в автомобиле. Второй взрыв произошел уже после приезда на место происшествия полиции.

Как отмечает издание, среди пострадавших большинство составляют женщины и дети. 21 человек уже выписаны из больницы, двое находятся в критическом состоянии.

По словам министра обороны Таиланда Удомдея Ситабутра, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не причастно к теракту.

Напомним, в провинции Паттани, как и в других, граничащих с Малайзией областях, с 2004 года действуют радикальные мусульманские организации, выступающие за отделение от Таиланда. За более, чем десятилетний период противостояния, в конфликте погибло около 6 тыс. человек, большинство из которых мирные граждане.