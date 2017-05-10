Новосибирск, 10 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Государственный долг Новосибирской области на 1 мая 2017 года составил 43,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные из долговой книги на сайте регионального министерства финансов и налоговой политики. На государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, еще 28,9 млрд рублей — бюджетные кредиты.

Nso.ru Герб Новосибирской области

Отметим, что на начало апреля 2017 года госдолг региона составлял почти 44,5 млрд рублей, из которых 26,9 млрд приходилось на бюджетные кредиты, почти 15,6 млрд рублей — на ценные бумаги и 2 млрд на коммерческие кредиты.

Таким образом Новосибирская область полностью рассчиталась по коммерческим кредитам.

Отметим, что доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 120,7 млрд рублей, расходная — 122 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей. Он образован за счет свободных остатков, перешедших с 2016 года.

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