Ярославль, 10 мая, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Около 15 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Юрий Башмет и Дмитрий Миронов

В колонне вместе с ярославцами прошел дирижер Юрий Башмет, который был в Ярославле на гастролях в рамках международного музыкального фестиваля. Он нес портрет своего деда Бориса Абрамовича Башмета.

Также в колонне прошло практически в полном составе правительство Ярославской области и врио губернатора Дмитрий Миронов. Он нес портрет своего деда Тимофея Федоровича Кармацкого.

«Мой дед воевал на Воронежском фронте в составе 40-й армии 839-го гаубичного полка, был заместителем командира батареи по политической части. Получил звание Героя Советского Союза в боях за город Грайворон. Когда лежал в госпитале, познакомился со своей будущей женой. Тогда она была старшим лейтенантом медицинской службы. После этой встречи они никогда больше не расставались», — рассказал Дмитрий Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, именем деда руководителя Ярославской области накануне 9 мая была названа улица в в Тюмени.