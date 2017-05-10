Бари, Италия, 10 мая, 2017, 12:18 — ИА Регнум. С 10 мая до 30 мая в Италии будет временно приостановлено Шенгенское соглашение с восстановлением проверок на сухопутных, морских и воздушных границах в целях обеспечения безопасного проведения саммита G7 в городах Бари с 11 по 13 мая и Таормине (Сицилия) с 26 по 27 мая.

Christopher Sessums Граница

Об этом 9 мая сообщил национальный комитет Италии по гражданской авиации Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), который в распространенном заявлении приглашает пассажиров приезжать в аэропорт задолго до регистрации на рейс, так как могут возникнуть задержки именно из-за проверок документов. ENAC попросил отечественных и зарубежных авиаперевозчиков, работающих в Италии, передать информацию пассажирам.

Также комитет сообщает, что паспортный контроль международного аэропорта Фонтанаросса города Катании будет иметь два этапа: с 10 до 27 мая контроль будут проходить только прибывшие пассажиры международных рейсов. С 28 по 30 — только вылетающие пассажиры. Остаются регулярными процедуры проверки документов на внутренних рейсах.

С 11 по 13 мая в городе Бари (область Апулия) пройдет саммит министров финансов стран G7, в форуме также примут участие главы самых крупных европейских банков и руководители Международного валютного фонда.

С 26 по 27 мая на Сицилии, в городе Таормина, пройдет еще один саммит, в котором примут участие президенты и главы правительств стран G7.