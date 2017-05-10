Вена, 10 мая, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Члены Социал-демократической партии Австрии (СДПА) сформировали 9 мая первые критерии для будущего партнера по коалиции, сообщает информационный портал Heute.

Gryffindor Штаб-квартира СДПА в Вене

До начала лета 2017 года они опубликуют полный каталог критериев, которым должна соответствовать партия, стремящаяся к сотрудничеству с СДПА.

Первые семь ключевых пунктов заключаются в том, что партия должна:

1) Признавать ценности Европейского союза;

2) Признавать права человека и равенство между мужчиной и женщиной;

3) Признавать Австрию социальным государством;

4) Выступать против фашизма;

5) Выступать за равные возможности в сфере образования;

6) Пропагандировать свободное творчество.

«Мы хотим обозначить наши ценности, а затем делать выводы, какую партию мы смогли бы видеть в качестве коалиционного партнера», — комментирует ситуацию глава партии СДПА и канцлер Австрии Кристиан Керн.

Обсуждение ключевых критериев проходило 9 мая, в нем приняли участие представители профсоюзов, партии молодежи и пенсионеры.

Эксперты полагают, что, исходя из данных критериев, руководство СДПА будет решать, будет ли ее коалиционным партнером Австрийская партия свободы, которая в последнее время, по результатам социологических опросов, набирает в стране популярность.