Ташкент, 10 мая, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 мая провел рабочую встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном, находящимся в стране с официальным визитом, сообщает МИД Узбекистана.

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В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и ООН и ее институтами, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Стороны отметили взаимный интерес к дальнейшему развитию взаимодействия в различных форматах», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что защита прав человека в стране рассматривается в качестве одного из приоритетов политики реформ и развития.

«Целостная и последовательная программа построения демократического, правового государства и сильного гражданского общества закреплена в принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах», — подчеркивает МИД.

К настоящему времени Узбекистан присоединился к более чем 70 международным документам, ратифицировал десять основных конвенций ООН по правам человека, и регулярно предоставляет в соответствующие структуры доклады по выполнению своих обязательств в этой сфере.

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Зейд Раад аль-Хусейн является седьмым Верховным комиссаром ООН по правам человека, имеет двадцатилетний опыт работы в дипломатической сфере. На эту должность первый представитель Азии был назначен в 2014 году. До этого Зейд Раад аль-Хусейн председательствовал в Совете Безопасности ООН.

Зейд Раад аль-Хусейн специализируется на вопросах международного права, международного уголовного правосудия, проведения миротворческих операций и борьбы с ядерным терроризмом. Принимал участие в работе по учреждению и институционализации Международного уголовного суда, определению элементов геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Ожидается, что во время пребывания в Узбекистане Зейд Раад аль-Хусейн даст интервью представителям СМИ и по итогам визита выступит перед журналистами.