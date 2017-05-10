Москва, 10 мая, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Поздравительная телеграмма направлена российским президентом Владимиром Путиным избранному президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, сообщили 10 мая в пресс-службе президента РФ.

Мун Чжэ Ин

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму господину Мун Чжэ Ину по случаю победы на выборах Президента Республики Корея», — сообщили в пресс-службе.

Российский лидер в поздравительном сообщении подчеркнул, что конструктивные отношения с Сеулом в России ценят высоко. Президент отметил, что Москва готова к совместной работе с южнокорейской стороной.

Россия приветствует развитие отношений между двумя странами и считает важным координировать действия по важнейшим международным вопросам. «Президент России выразил уверенность, что это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в сообщении.

Российский президент пожелал южнокорейскому коллеге успехов, благополучия и крепкого здоровья.

Напомним, выборы в Южной Корее завершились 9 мая. За 64-летнего политика отдали голоса более 13,4 млн избирателей (41,1%).

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Выборы были проведены досрочно — после импичмента 11-го президента Пак Кын Хе. Очередные выборы должны были состоятся 20 декабря 2017 года.