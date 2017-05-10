Донецк, 10 мая, 2017, 10:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 9 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии пять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 61 раз, сообщают 10 мая СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевые действия

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селу Калиново и пгт Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, пять мирных жителей ранены огнем ВСУ, в том числе один ребенок. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 61 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

В селе Безыменное украинские силовики обстреляли праздничный митинг, проводившийся в честь 72-й годовщины Победы, в результате три мирных жителя были ранены, пять зданий, в том числе одна школа и Дом культуры, — повреждены.

Помимо этого, от огня украинской артиллерии пострадали женщина 1990 года рождения и девочка 2009 года рождения в Донецке. Жительница города получила легкие ранения, ребенка отвезли в Донецкую больницу им. Калинина.

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По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, еще двое получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 70 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Богдановки, Лебединского, Новотроицкого, Чермалыка, Старогнатовки, Гранитного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Верхнеторецкого, Луганского, Мироновского, Троицкого, Зайцево, Каменки, Авдеевки, Новозвановки, Новотошковки, Новоалександровки, Станицы Луганской, Крымского, Валуйского, Новгородского.

Напомним, гражданская война на Украине, начатая Киевом, продолжается с 2014 года. После прихода к власти в Киеве украинских националистов русскоязычное население на Украине стало подвергаться гонениям и репрессиям как со стороны власти, так и со стороны радикально настроенных пробандеровских групп.

Это привело к тому, что жители Восточной Украины и Крыма провели референдумы о самоопределении, что привело к отделению полуострова от «незалежной» и присоединению его к России, а также к провозглашению независимости ДНР и ЛНР в Донбассе.

Киев объявил все референдумы «неконституционными» и направил в Донбасс войска для подавления протестов, однако ополченцы сумели дать отпор украинским войскам и отстоять независимость.