Ростов-на-Дону, 10 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Этот вопрос уже согласован с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым, поэтому, вероятнее всего, ходатайство будет удовлетворено.

Donland.ru Ростов-на-Дону 9 мая

В канун Дня Победы в войсковой части легендарной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии на Аллее Российской Славы был установлен памятник старшему лейтенанту Алексею Бересту.

Напомним, эта инициатива в апреле 2015 года была озвучена в стенах Госдумы РФ. Тогда народные избранники были возмущены, что Берест носит звание Героя Украины вместе со Степаном Бандерой. Присвоить звание Героя России посмертно Алексею Бересту планировалось в рамках подготовки к 70-летию Великой Победы. Соответствующее обращение было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

«Такое и в кошмарном сне не приснится — советский офицер, участник штурма Берлина Алексей Берест, который вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, — оба в одном статусе, оба — герои Украины», — подчеркнул тогда депутат Государственной думы РФ Франц Клинцевич («Единая Россия»).

В 2016 году депутаты Законодательного собрания Ростовской области также выступили с обращением о присвоении Алексею Бересту звания Героя Российской Федерации.

«Необходимо восстановить историческую справедливость в отношении Алексея Прокофьевича Береста. Этот человек — настоящий герой! Участник водружения Знамени Победы над Рейхстагом и просто человек, спасший ребенка ценой своей жизни в мирное время. Это достойный пример патриотического воспитания, о котором мы сегодня так много говорим», — отметил в 2016 году, будучи спикером донского парламента, Виктор Дерябкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ростове-на-Дону увековечили память героя штурма Рейхстага Алексея Береста. Памятник был открыт в сквере имени 353-й стрелковой дивизии. Открытие мемориала совпало не только с 71-й годовщиной Победы, но и 95-й годовщиной со дня рождения Алексея Береста.

Алексей Берест родился на Украине, но после окончания Великой Отечественной войны его домом стал Ростов-на-Дону. Здесь он героически погиб, спасая девочку из-под колес поезда неподалеку от его места работы — завода «Ростсельмаш». В донской столице живет дочь Алексея Береста, которая бережно хранит память об отце и делится воспоминаниями о герое с молодёжью.