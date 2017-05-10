Вашингтон, 10 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Хьюстоне на форуме, в работе которого приняли участие 35 ученых, обсудили возможность отправки к Плутону межпланетной исследовательской станции. Об этом сообщил интернет-портал Space.com.

Плутон

По мнению одного из ученых, важной задачей новой станции могло бы стать картографирование всей поверхности Плутона и его спутников.

Отмечается также, что исследовательский зонд, возможно, будет посажен на поверхность Харона, крупнейшего спутника Плутона. Но при этом наблюдение удастся вести только за одним полушарием планеты.

Как считают ученые, станцию можно запустить к концу 2020-х годов, либо в 2030 году.

Напомним, что недалеко от Плутона в июле 2015 года уже побывала станция NASA New Horizons. С ее помощью на Землю была передана информация о строении планеты, составе ее атмосферы и ее спутниках.