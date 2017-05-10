Ишим, Тюменская область, 10 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В тюменском Ишиме — режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком. Он был установлен в южной и восточной частях города, прилегающих к руслу одноименной реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

Темпы подъема воды в реке Ишим 9 мая замедлились. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, за последние сутки вода поднялась незначительно, на семь сантиметров, однако уровень воды составил 979 см, то есть приближается к критической 10-метровой отметке.

Спасатели и представители власти совершают подомовой обход в зоне возможного подтопления и эвакуационные мероприятия. Ишимцам предлагают перевезти имущество и бытовую технику в специально подготовленные помещения. Для этого организована работа транспорта и грузчиков, обеспечена охрана. На сегодня эвакуировано 420 человек, в том числе 107 детей. В пункты временного размещения выехал 101 человек, в том числе 31 ребёнок. Пострадавшие от паводка обеспечены горячим питанием, медицинской и психологической помощью. Ведется вакцинация населения от гепатита А и раздача противодизентирийных бактериофагов.

Усилена охрана общественного порядка. В зоне ЧС работают 60 сотрудников полиции. В прокуратуре Ишима организована горячая телефонная линия в целях защиты прав пострадавших от паводка.

Коммунальные службы Ишима соорудили земляную насыпь вдоль улицы Казанской в районе школы №2. Такая же насыпь укладывается в створе улицы Радищева. Продолжается подсыпка и уплотнение дамбы в районе садоводческих товариществ «Локомотив — 2», «Мебельщик», «Железнодорожник».

Отметим, что нынешнее наводнение в Ишимском районе можно назвать плановым. К нему готовились и действия властей и спасателей были уже отработаны прошлогодним небывалым паводком, когда пострадало от большой воды более 2 тысяч человек и более 500 домов.