Таллин, 10 мая, 2017, 10:24 — ИА Регнум. 9 мая в столице Эстонии Таллине, а также в двух городах северо-востока — Нарве и Силламяэ — прошли массовые акции под названием «Бессмертный полк». Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 мая, сообщили организаторы. Общее количество принявших в них участие, по оценкам самих организаторов, превысили 5−6 тысяч человек. Все мероприятия прошли без происшествий и провокаций по ранее утверждённым маршруту и времени и были заранее зарегистрированы Департаментом полиции Эстонии.

Светлана Иванова ИА REGNUM Шествие Бессмертного полка

Уже в третий раз прошла акция «Бессмертный полк» в Силламяэ — первая на территории Эстонии. Ей предшествовала бесплатная демонстрация 7 мая ветеранам и горожанам военно-исторического фильма «28 панфиловцев». Была организована массовая печать и изготовление табличек памяти с фотографиями родственников-фронтовиков и тружеников тыла для участников акции. За порядком на мероприятии следили 16 дежурных-добровольцев.

По словам организатора мероприятия, депутата городского собрания Силламяэ Олега Култаева, акция стала самой массовой в стране — до 4 тысяч человек. Марш завершился у памятника павшим в Великой Отечественной войне на улице академика Павлова, митингом и возложением цветов.

Второй год подряд прошел «Бессмертный полк» в Таллине. Накануне мероприятия были определенные опасения о его возможной отмене. Многие таллинцы помнили, с какими сложностями столкнулись организаторы в 2016 году (трудности с регистрацией, отказ в утверждении маршрута, хакерские атаки на электронные адреса и взлом почты организаторов, «террор» при помощи дорожных штрафов, блокировка контактных телефонов, арест организатора акции утром 9 мая, попытка изъятия портретов воевавших родственников у участников марша, запрет полицией марша в его начале) и как затем их преследовали в судебном порядке представители полиции. Кроме того, на организаторов пытались психологически давить уже накануне 9 мая 2017 года: полиция потребовала арестовать одного из них, а жену пытались заставить 9 мая уехать из Таллина. Тем не менее, благодаря активной помощи со стороны юристов-правозащитников, проблемы удалось разрешить непосредственно перед маршем.

«Бессмертный полк» в Таллине прошел в то же время и по тому же маршруту, что и в мае 2016 года. При этом на всем протяжении дистанции — порядка одного километра — колонну сопровождали полицейские и муниципальная полиция, а также дежурные-волонтеры. В отличие от прошлого марша, в этот раз правоохранительные органы дозволили колонне идти не по тротуару, а по проезжей части, что не разрешалось ранее. По оценке одного из организаторов Алексея Есакова, в акции приняли участие более тысячи человек. Марш завершился на Военном кладбище у «Бронзового солдата» возложением цветов и небольшим торжественным митингом. В небо были запущены белые шары «БП — Таллин».

Третий «Бессмертный полк» прошел в приграничной Нарве. По оценке организаторов — организаций ветеранов Советской Армии и флота — в нем приняло участие больше тысячи человек. Шествие завершилось возложением цветов к братской могиле воинов Красной Армии. Накануне марша его участники присутствовали на торжественном митинге и концерте на Петровской площади с участием депутатов городского собрания и представителей Генконсульства РФ в Нарве.

Примечательно, что ни на одной из акций полиция не требовала убрать или снять советскую символику: гвардейские ленточки и знамена Победы, не было проблем и у участников акций в советской военной форме. Не было зафиксировано каких-либо провокаций, однако на каждом мероприятии присутствовали журналисты ведущих эстонских СМИ, занимавшиеся фото и видеосъемкой. В колоннах несли также флаги России и не было замечено ни одного государственного флага Эстонии или эстонская символика.

Портреты родственников-фронтовиков демонстрировали участники праздничных мероприятий 9 мая и в других городах Эстонии (Тарту, Кохтла-Ярве, Маарду, Тапа), однако организованных акций «Бессмертного полка» в этих городах не было.