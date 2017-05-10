Москва, 10 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от оппозиционных фракций подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилья в Москве. Они, в частности, предполагают, что в результате участия в программе жители должны получить «равноценное» жилье — на случай, если из-за места расположения сносимое жилье окажется дороже, чем предоставляемая новостройка. Должна быть предусмотрена и возможность получения денежной компенсации, сообщает издание «КоммерсантЪ».

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Депутаты оппозиционных фракций, выступившие с критикой законопроекта о сносе пятиэтажек, ко второму чтению подготовили ряд поправок. Так, парламентарии требуют изменить норму, по которой новое жилье взамен подлежащего сносу, должно быть равноценным, а не равнозначным, как-то предлагают московские власти. Такие поправки подготовили в КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Норма сможет понадобиться в тех случаях, когда стоимость сносимого жилья окажется выше стоимости квартиры, предоставляемой в новостройке.

В таком случае равноценность должна быть обеспечена за счет большей площади новостройки, считает депутат КПРФ Валерий Рашкин. Также его поправки предусматривают возможность получения денежной компенсации. С подобной поправкой выступает и член «Справедливой России» Галина Хованская.

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Также озабоченность парламентариев вызвал и способ голосования граждан по участию в программе реновации. Сейчас, согласно проекту закона, правительство Москвы определяет «формы выявления и учета мнения населения» по вопросам реновации. Таким механизмом мэрия определила голосование на портале «Активный гражданин» и в районных МФЦ. Так ЛДПР в этой схеме не устроил так называемый принцип «молчунов», как указал замглавы фракции Ярослав Нилов: «Принцип, что если ты не проголосовал, то ты проголосовал «за», не годится».

Не верят в прозрачность предложенных мэрий Москвы механизмов учета мнения граждан и в КПРФ. Коммунисты уверены, что необходимо «на всех этапах реновации учитывать мнение граждан». Поэтому, согласно поправкам Рашкина, «решение об участие в программе либо об отказе от участия в программе может быть принято на общем собрании собственников помещения в многоквартирном доме». Аналогичную позицию занимает и Галина Хованская: «Голосование должно пройти на собрании собственников жилья, и при отсутствии кворума в дальнейшем должен проводиться поквартирный опрос».

Еще одна проблема, которая не нашла отражения в законопроекте о так называемой реновации, это вопрос о том, как будет решен вопрос об инфраструктуре для увеличившихся в численности перестраиваемых районов города. По словам депутата Нилова, численность жителей в переселяемых районах увеличится, а значит, законопроект должен решать и такие вопросы как дополнительные парковки, поликлиники, школы и доступная среда для инвалидов.

Как заявил изданию вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, парламентарии фракции свои поправки к законопроекту пока еще не сформулировали. «Сначала наши депутаты должны обсудить все проблемы на встречах с москвичами, потом должны пройти парламентские слушания в Госдуме, по итогам чего наша фракция и внесет свои поправки», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о сносе районов малоэтажной застройки подвергся жесткой критике как рядовыми москвичами, так и экспертным сообществом. Московские архитекторы заявили, что так называемая реновация отнюдь не является единственным путем разрешения проблемы ветхого жилья. По их мнению, «главный тезис программы реновации (об экономической выгоде сноса и нового строительства по сравнению с ремонтом и реконструкцией морально устаревших серий домов) не обоснован, поскольку не учитывает в полном объеме долгосрочных затрат города и личных средств граждан, а также существенных градостроительных, социальных, экологических и иных последствий в перспективе».

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