Черкесск, 10 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии прошли в колоннах «Бессмертного полка» более 47 тысяч жителей республики. В столице региона под его знамена встали более 14 тысяч горожан. В акции принял участие и глава республики Рашид Темрезов вместе со своей семьей. В руках у детей руководителя республики были портреты прадедов — Солтанхамита Темрезова, Джагафара Коркмазова и Ильи Фетисова.

Gorets-media.ru Бессмертный полк во Владикавказе

В рядах «Бессмертного полка» прошли родственники участников Великой Отечественной войны, удостоенных высоких государственных наград, в том числе 29 Героев Советского Союза и России и семи кавалеров Орденов Славы трех степеней.

В Ингушетии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 14 тысяч жителей республики. В колоннах полка шел и глава региона Юнус-Бек Евкуров с портретом своего дяди-фронтовика Ахмеда Евкурова, который был призван в возрасте 20 лет в Красную Армию, проходил службу в составе конной дивизии в Одессе, там же в начале войны получил первое боевое крещение и погиб в 1941 году при обороне города.

В Чечне под знамена «Бессмертного полка» встали около 14 тысяч человек. Впереди колонны шли активисты молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат» и патриотического клуба «Путин» с огромным Знаменем Победы. Возглавил шествие глава региона Рамзан Кадыров. В памятном мероприятии также приняли участие бывшие жители ЧР, дети и внуки тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Они специально прибыли в Грозный для участия в акции. В настоящее время в Чечне проживают 19 ветеранов Великой Отечественной войны и 767 тружеников тыла.

В Кабардино-Балкарии приняли участие в акции более 40 тысяч жителей республики. Вместе с жителями региона в колонне «Бессмертного полка» прошел глава республики Юрий Коков с портретом своего деда Нахо Кокова, рядового солдата, погибшего в 1943 году в ходе тяжелых боев под Брянском. В «Книгу памяти Кабардино-Балкарии» внесены имена 38 046 жителей республики, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В Северной Осетии в колоннах «Бессмертного полка» прошли более 50 тысяч жителей. В шествии участвовал глава республики Вячеслав Битаров со своей семьей. Один из его сыновей пронес портрет деда Зелимхана Битарова — участника Великой Отечественной войны. Председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев нес портрет своего деда — Мухарбека Тускаева.

В Дагестане, по данным МВД, в шествии на День Победы приняли участие свыше 94 тыс. жителей республики. Во главе колонны в городе Махачкале шел глава Дагестана Рамазан Абдулатипов с портретом своего отца, участника войны Абдулатипа Гаджимурадова. Всего в этот день в столице региона прошли в колонне «Бессмертного полка» 25 тыс. горожан.

В Ставропольском крае на улицы городов и сел с портретами своих родных вышли около 50 тыс. человек. Более 160 тысяч жителей края погибли на фронтах Великой Отечественной войны, еще 30 тысяч человек — в тылу. К участникам акции присоединился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров с портретами своего деда-фронтовика и ставропольца — Героя Советского Союза Ивана Щипакина.Отметим, по данным МВД РФ, всего в России 9 мая 2017 года в акции «Бессмертный полк» приняли участие 7,8 млн человек. Годом раньше число участников составляло 6,2 млн человек.