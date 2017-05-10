Краснодар, 10 мая, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Краснодаре началась активная подготовка к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Этот вопрос стал главной темой координационного совета Краснодара, который провела его председатель, заместитель главы города Лилиана Егорова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 10 мая, главная задача, которая стоит перед организаторами экзаменов — хорошо и качественно подготовиться, чтобы обеспечить на высоком уровне сдачу ЕГЭ выпускниками города.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Всего в основной период итоговой аттестации сдавать ЕГЭ в 2017 году будут 4,5 тысячи 11-классников. Экзамены пройдут в 17 оборудованных пунктах.

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Кроме того, более 10 тыс. девятиклассников будут сдавать экзамены в 39 пунктах. Для обеспечения качественного прохождения экзаменов будут привлечены тысячи организаторов, технических специалистов, сотни общественных наблюдателей. Как отметила муниципальный координатор проведения ЕГЭ в Краснодаре Наталья Полякова, все пункты сдачи оснащены необходимым современным оборудованием.

Основной период сдачи экзаменом пройдет с 29 мая по 1 июля включительно. В досрочный период, который проводился с 23 марта по 14 апреля, экзамены сдали 849 человек, в том числе 22 выпускника 2017 года, 742 — выпускников прошлых лет и 85 обучающихся средних профессиональных учреждений. На всех экзаменах присутствовали аккредитованные федеральные общественные наблюдатели.

Как отметила Лилиана Егорова, необходимо обратить особое внимание на обеспечение пунктов сдачи бесперебойным электроснабжением, металлоискателями для охраны общественного порядка, создать всех условия для работы медицинского персонала.

Напомним, первый единый государственный экзамен в Краснодарском крае для школьников 11 класса состоится 29 мая. Всего в Краснодарском крае на экзамены основного периода зарегистрированы 21 797 человек. По сравнению с 2016 годом число сдающих ЕГЭ по математике профильного уровня сократилось почти на 1,5 тысячи, по обществознанию — на 708, по физике — более чем на 200 человек. Между тем, выросло количество участников ЕГЭ, выбравших историю, биологи, химию, географию, информатику.

В Краснодарском крае на проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в краевом бюджете предусмотрено более 110 млн рублей. В 2016 году на эти цели было выделено 83 млн рублей.