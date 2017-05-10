Калуга, 10 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В калужских соцсетях бурно обсуждают резонансный случай, произошедший на местном мемориальном кладбище. 9 мая на аллее мемориала посетители обнаружили «Гелендваген», управляемый ребенком, которого обучали вождению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cbs-kaluga.ru Мемориальный комплекс защитникам Родины на воинском кладбище

О произошедшем написала калужанка Виолетта Комиссарова. По ее словам, после участия в шествии «Бессмертного полка» она по традиции отправилась на мемориальное воинское кладбище в Калуге.

Здесь захоронены солдаты и офицеры, погибшие от ран в местных госпиталях в годы Великой Отечественной войны, и калужане — фронтовики. 9 мая сюда приходит большое количество посетителей.

Однако 9 мая 2017 года на аллее мемориала обнаружился внедорожник, управлял которым ребенок, сидящий на коленях взрослого. Ребенка учили водить. Кроме опасности быть раздавленными, посетителей возмутил выбор места для уроков вождения. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

По словам очевидцев, водителем автомобиля оказалась мать ребенка. В произошедшем она не увидела ничего предосудительного. Был составлен протокол. С инцидентом разбираются сотрудники правоохранительных органов.