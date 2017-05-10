Москва, 10 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Законопроект об исключении домов с менее чем пятью квартирами из программ по капитальному ремонту внесло в Госдуму заксобрание Калмыкии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Предлагается предоставить право субъектам РФ не включать в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир.

Принятие законопроекта «позволит оптимизировать расходы средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора», отмечают авторы.

Собственники таких домов крайне отрицательно относятся к включению их домов в региональную программу капитального ремонта, так как они находятся на непосредственном управлении, ремонт общего имущества они проводят и готовы проводить в дальнейшем самостоятельно, указали парламентарии.

Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете невыгодно, так как затраты на содержание банковского счета пропорциональны сумме собираемых ежемесячных взносов на капитальный ремонт, отмечают депутаты.

Кроме этого, немаловажным фактором является высокая удельная стоимость капитального ремонта малоквартирных домов на один квадратный метр общей площади дома по сравнению с многоквартирными домами, что приводит к диспропорциям при распределении средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора, пояснили авторы.