Саратов, 10 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Саратовском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении бюджетной субсидии на развитие семейных животноводческих ферм, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области.

Александр Васильевич Федоров . Изба

Прокурорская проверка установила, что в Саратовском районе глава крестьянско-фермерского хозяйства в 2015 году получил из областного бюджета субсидию в сумме более 8,1 млн рублей на реализацию проекта по строительству помещения мясной фермы, убойного цеха с камерой охлаждения и хранения мяса, приобретение 100 голов крупного рогатого скота и сельскохозяйственной техники.

В обосновании правомерности получения субсидии им представлены в министерство сельского хозяйства Саратовского области документы о выполнении работ по строительству помещения мясной фермы.

Как отметили в надзорном ведомстве, однако осмотр места расположения хозяйства показал, что на территории фермы не были проведены заявленные главой хозяйства мероприятия — за мясную ферму был выдан сарай, сколоченный из старых досок и металлических листов.