Берлин, 10 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В Volkswagen считают, что компания вполне сможет составить конкуренцию Tesla, это заявил топ-менеджер Герберт Дисс на пресс конференции Volkswagen в Германии, пишет 10 маяFinancial Times.

Volkswagen

Герберт Дисс считает, что его компания сможет превзойти все, что может сделать Tesla. Он заявил, что Тесла — конкурент, к которому они относятся серьезно, она начинала свою работу как компания дорогого сегмента, но сейчас движется в направлении создания менее дорогих автомобилей.

«Это наши амбиции, с нашей новой архитектурой мы их остановим и сдержим», — заявил Герберт Дисс.

Напомним, Volkswagen ранее уже представила единую платформу EV, получившую название MEB, на её основе будет создаваться множество различных электромобилей для многих брендов концерна, включая Audi и VW. К 2025 году компания планирует продавать 1 млн электрокаров.

VW рекламировал гибкость платформы MEB в прошлом году, продемонстрировав несколько различных концепций. Первой была концепция ID, размер модели был примерно такой же как и современного Golf.

Затем была представлена концепция ID Buzz, это уже был больший хэтчбэк, похожий на микроавтобус. В основе следующей модели ID Crozz лежала та же платформа, но это уже был кроссовер.