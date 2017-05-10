Вашингтон, 10 мая, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Издание пишет, что сейчас потенциальный покупатель может приобрести варианты Gran-Coupe 2018 6-Series и кабриолет, но классический двухдверный хардтоп исчез из линейки. Новый автомобиль пока еще можно найти в продаже, но не в США.

Hotcarfans.com BMW M6 Gran Coupe

Представитель BMW подтвердил информацию о том, что компания «по-тихому» приостановила производство 6 серии еще в феврале 2017 года и пока неизвестно, собирается ли она его возобновлять.

Издание motor1, ссылаясь на данные портала CarSalesBase, сообщает, что ситуация с продажами купе 6 серии аналогична ситуации с семейством 4-й серии — лучше всего продается вариант Gran Coupe, за ним следует кабриолет. А классические купе продаются не очень хорошо.

Напомним, шестая серия BMW производится компанией с 1976 года, концепт BMW Concept 6 Coupe был представлен в 2010 году на автосалоне в Париже.

Ранее портал Road and track сообщал, что спорная модель 5 Series GT может быть представлена как новая 6 Series GT.