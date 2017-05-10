Москва, 10 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В Москве на Пречистенке археологи обнаружили клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Coins-munzen.ru Денга Иван Грозный

Шахматная фигура была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», — рассказал о находке руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что все монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30−40-х годов XVI века. То есть они были в ходу во времена правления Ивана Грозного. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

Читайте также: Археологи нашли в Москве тайную комнату «Слух»

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве археологи за первую неделю мониторинга подготовительных работ по программе «Моя улица» обнаружили беспрецедентное количество артефактов. В предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более 1000 артефактов и фрагментов исторических сооружений.

Напомним, работы по программе «Моя улица» начались в Москве весной. Однако археологический мониторинг, сопровождающий благоустройство, уже помог выявить множество удивительных находок. Среди них тайная комната, или «слух», в основании стены Китай-города, а также более 150 исторических предметов быта москвичей, обнаруженные в районе Лубянки.

Читайте также: В центре Москвы обнаружен клад времен Екатерины II