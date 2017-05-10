Казань, 10 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. 9 мая в Казани не только праздновали День Победы, но и отмечали новоселье. 8 мая на Оренбургском тракте торжественно перерезали ленточку на доме №1 микрорайона «М-14». Объект на 255 квартир был сдан в срок, несмотря на небольшое отставание в графике работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

До конца мая в микрорайоне должны завершить работы по дому №2 и уже к июню по нему планируется подписать акт ввода. По жилому зданию №¾ до конца весны предполагается закончить строительно-монтажные работы и не позднее середины июля он будет введён в эксплуатацию. На лето также намечен запуск одного из местных детсадов-новостроев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микрорайон из 17 зданий общей ёмкостью 3,8 тысячи квартир строится в рамках республиканской программы социальной ипотеки. В первый дом в Приволжском районе на улице Андрея Адо, 15, казанцы начали заселяться в конце декабря 2015 года. Кроме жилья проект предполагает возведение пяти детсадов, двух школ и пяти парковок на несколько уровней. По социальной программе в «М-14» квартиры получат 10 478 человек.

Справка: По итогам первого квартала 2017 года, в Татарии сдали в строй 747,3 тысячи жилых квадратных метров, что относительно соответствующего периода 2016 года больше на 12,1%.