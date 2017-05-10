Париж, 10 мая, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Группа французских и американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что скрипки Страдивари звучат также, как и обычные современные инструменты. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Национальную академию наук США.

Cкрипка Стадивари

Исследователи провели два эксперимента с 137 слушателями в двух залах — в Париже и в Нью-Йорке. Участники слушали музыку в исполнении трех современных скрипок и трех скрипок Страдивари. Звучание скрипок оценивалось как с оркестром, так и сольно.

Независимо от своего музыкального опыта слушатели отдавали предпочтение новым инструментам. Сами скрипачи, которые не знали о происхождении инструментов, также не смогли отличить скрипки Страдивари от современных.

Согласно оценкам экспертов, в мастерской Страдивари было создано около 1100 инструментов, в основном скрипки. Из них около 650 сохранилось до настоящего времени.