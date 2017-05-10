Канберра, 10 мая, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Ученые из университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили одни из самых древних следов жизни. Об этом говорится в журнале Nature Communications.

Wolk9 Гейзеры

Ученые нашли доказательства в пользу гипотезы о зарождении жизни на суше, а не в океане. Они считают, что первые признаки жизни на Земле сформировались в окрестностях горячих гейзеров на суше около 3,5 миллиардов лет назад. К такому выводу исследователи пришли во время раскопок на западе Австралии, где залегают породы формации Дрессер.

Этот регион, по словам ученых, отличался мощной вулканической активностью. При этом часть его вулканов и гидротермальных источников находилась на суше.

Исследователи обнаружили множество следов микробов в отложениях горных пород, сформированных в воде гейзеров и горячих источников. Соответственно, заключают ученые, жизнь на Земле могла зародиться в сухопутных гейзерах и вулканических «ручьях».

Кроме того, похожие условия существовали в прошлом и на других планетах — в частности, на Марсе. Поэтому, по словам ученых, можно говорить и об условиях зарождения жизни на других планетах.