Казань, 10 мая, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, истекает срок, который Арбитражный суд Республики Татарстан дал истцу, временной администрации ПАО «Тимер банк», для корректировки искового заявления к ПАО «Татфондбанк». Если требования искового заявления будут удовлетворены, то «долги» ответчика-банкрота вырастут ещё почти на 4,6 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Иск был подан 10 апреля 2017 года, но оставлен без движения из-за нарушения норм Арбитражного процессуального кодекса. А именно — в деле отсутствовали доказательства того, что истцом использована возможность досудебного решения конфликта.

Временная администрация ПАО «Тимер банк» требует признать недействительными два договора уступки права требования от осени 2016 года. А в качестве последствия недействительности взыскать по одному 2 921 390 15 9,87 рубля и 1 661 454 867,21 рубля по второму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению Арбитражного суда Татарии от 11 апреля 2017 года ПАО «Татфондбанк» признано банкротом и до 10 апреля 2018 года в отношении него действует конкурсное производство. Лишился лицензии банк ещё раньше — 3 марта.

Всего с начала 2017 года в Татарии без лицензий остались четыре банка. Кроме вышеупомянутого «Татфондбанк», это «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».