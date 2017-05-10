Москва, 10 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разрешила поставку в Россию 20 видов винодельческой продукции из Молдавии, сообщили в Роспотребнадзоре.

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«Эспертиза представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции АО Комбинат по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA» Республика Молдавия) завершена. По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Режим поставок в Российскую Федерацию винодельческой продукции из Молдавии будет осуществляться, как и ранее, в режиме одного окна.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2013 года Роспотребнадзор полностью прекратил импорт в Россию молдавской алкогольной продукции из-за ее несоответствия требованиям безопасности. В марте 2014 года Роспотребнадзор вывел из-под действия эмбарго отдельные винодельческие предприятия Гагаузии, где на референдуме 2 февраля 2014 года более 97% проголосовавших высказались за интеграцию в Таможенный союз.

В феврале 2017 года специалисты Роспотребнадзора посетили Молдавию, чтобы обследовать ряд винодельческих предприятий Молдавии, которые поставляли или собирались поставлять свою продукцию в Россию.

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