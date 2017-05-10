Нью-Йорк, США, 10 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Сохранение экономических санкций, введенных Европейским союзом и США в отношении России, необходимо до тех пор, пока Москва не «будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям», заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

Iranreview.org Санкции

Хейли выступила на заседании Совбеза накануне 9 мая. Она заявила, что США и ЕС удалось надавить на Россию «за ее действия на Украине». При этом работу Вашингтона и Брюсселя по Украине она оценила как весьма продуктивную.

«США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям», — заявила она.

После этого заявления и. о. постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев в контексте обсуждения проблем с ситуацией на Украине заявил, что такой настрой ЕС на санкции поощряет Киев к безнаказанности в отношении Донбасса.

Он указал на единственную возможность изменить ситуацию на Украине — добиться соблюдения минских договоренностей конфликтующими сторонами. Санкции напротив усугубляют безответственность украинского руководства.

«Пока же у Брюсселя сохраняется противоречащая логике ставка на антироссийские санкции, что лишь способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности», — сказал он.

Напомним, санкции ЕС в отношении России были введены вслед за санкциями США в 2014 году. Вашингтон и ряд стран, в том числе Канада, Австралия и государства ЕС, ввели экономические ограничения как ответ на воссоединение Крыма с Россией, назвав его «аннексией».