Киев, 10 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Иностранные специалисты в сфере IT из четырех стран предложили Украине сотрудничество в сфере противостояния киберугрозам, пишет RT.

Хакер

Свою помощь в борьбе с хакерами Киеву предложили США, Турция, Канада и Чили. В конгресс США уже внесен законопроект об обеспечении кибербезопасности Украины, согласно которому Вашингтон сможет помогать властям страны защищать от взлома свои информационные системы.

Американские специалисты, согласно документу, должны установить современные системы кибербезопасности на устройства органов государственных служб Украины. Речь идет о системах, отвечающих за критически важную инфраструктуру страны.

Также США предложили Украине помочь в процессе снижения зависимости страны от российских технологий и в «создании собственного потенциала в сфере кибербезопасности». Если законопроект будет одобрен, с украинского рынка полностью могут уйти российские производители антивирусного ПО и баз данных делового назначения. Например, ранее Киев запретил систему «1С», назвав ее «шпионящей» в пользу ФСБ.

О сотрудничестве с Чили в сфере кибербезопасности заявил государственный концерн «Укроборонпром», речь идет о работе в области беспилотных летательных аппаратов, авиастроения и кибербезопасности. Сотрудничество же с Канадлой в сфере противодействия кибератакам будет идти по линии министерств обороны двух стран.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что за последние три года Россия совершила «более семи тысяч кибератак на Украину». Доказательств вмешательства русских хакеров он не предоставил.

Также единый с Украиной центр по кибербезопасности создаст НАТО, реализацией проекта займётся государственный концерн «Укроборонпром». На помощь в борьбе с «русскими хакерами» придут и специалисты турецкой государственной корпорации HAVELSAN, она разрабатывает информационные разведывательные системы и системы IT-управления.

Ранее об «атаке» хакеров из России на правительство Украины заявили в Центре американского прогресса (США), который возглавляет доверенное лицо Хиллари Клинтон Нира Танден. Согласно докладу специалистов центра, «программисты из России» атаковали сайты украинского и эстонского правительств, а также серверы Белого дома и Госдепартамента США.