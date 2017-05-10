Лондон, 10 мая, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Горячая ванна значительно снижает в организме человека уровень гормона стресса, вызывающий преждевременное старение. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщают ученые из Великобритании, которые провели соответствующие исследования.

Эдгар Дега. Мытьё. 1886

«Ученые благодаря проведенному исследованию заключили, что горячая ванна помогает замедлить процесс старения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальный целебный эффект достигается, если человек будет иногда полностью погружаться в наполненную водой ванную. Повышение температуры тела улучшает кровообращение, а также успокаивает нервную систему.

В ходе исследований специалисты также обнаружили, что горячая ванна значительно снижает уровень сахара в крови, что предупреждает диабет.