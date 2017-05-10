Волгоград, 10 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В Волгограде отгремел праздничный салют, вновь возвестивший о победе советского народа над фашистскими захватчиками. Он стал кульминацией празднования Дня Победы в городе-герое на Волге, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Аллея России

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Парад

Весь день 9 мая был насыщенным на мероприятия. После парада на Площади Павших Борцов от Дома Павлова до Мамаева кургана прошагал многотысячный «Бессмертный полк». Пока колонна с жителями и гостями города, которые несли фотографии своих родных и близких, не защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, у подножия главной высоты России торжественно открыли Аллею России.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Аллея России

Более 350 деревьев, среди которых — 85 серебристых кленов, по числу регионов России, украсили подножие Мамаева кургана. Однако это только первый этап реконструкции мемориального парка. Как отметил в приветственном слове глава региона Андрей Бочаров: «Берем на себя обязательство к 9 мая 2018 года, в год 75-летия Сталинградской Победы, парк сделать полностью».

По словам принявшего участие в торжественной церемонии министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, открытие Аллеи России в День Победы на Мамаевом кургане особенно символично.

«Мамаев курган — это, с одной стороны, место скорби, а с другой — место силы. А сила наша — в любви к Родине. Проект необходимо продолжать, создавать в каждом регионе такие памятные аллеи, чтобы отметить вклад людей, которые защищали Родину и возрождали ее», — сказал глава ведомства, призвав всех жителей участвовать в таких мероприятиях.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Каждое дерево — в память о республике или области

Проект «Аллея России» посвящен памяти героев Сталинградской битвы и символизирует единство и силу народов. Здесь высажены саженцы клена пяти разновидностей, черемухи, рябины, лиственницы, сосны, ели, калины, бересклета европейского и березы. В День Победы на аллее высадили и сирень. Территорию украсили сорта, выведенные Волгоградским ботаническим садом в рамках проекта «Сирень Победы»: «Севастопольский салют», «Валентина Гризодубова», «Маршал Василевский», «Защитникам Бреста», «Великая Победа».

Здесь также установлен знак, символизирующий исторический и природный памятник — легендарный Сталинградский тополь.

Полностью реконструкция мемориального парка у подножия Мамаева кургана завершится к маю 2018 года. Сквер призван стать не только местом памяти, но и зоной отдыха для волгоградцев и гостей города разных возрастов, наследием для будущих поколений.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Аллея тополей

Яркие праздничные представления проходят 9 мая на центральных улицах города-героя. На Верхней террасе набережной имени 62-й Армии состоялся фестиваль «Дети мира и дети войны», затем эстафету праздника подхватили участники концерта «Мы — наследники Победы!». Шестичасовой музыкальный марафон собрал лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. В это же время у музея-заповедника «Сталинградская битва» продолжается многочасовая программа «Не смолкнет слава тех Великих лет» с участием лучших творческих коллективов, а также представителей Волгоградского казачьего округа, который организовал у музея-заповедника полевую кухню и представил показательные выступления по джигитовке.

Volgadmin.ru Солдатский привел

На Аллее Героев каждый желающий смог побывать на «Солдатском привале». Интерактивное действие под открытым небом с полевой почтой, командирским блиндажом, фронтовыми бригадами продолжалось в течение трех часов. А вечером на набережной Волгограда в праздничном гала-концерте, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили лучшие творческие коллективы города и области. Завершил концертную программу популярный российский певец Александр Маршал. Посмотреть праздничный гала-концерт «Солдат. Весна. Победа» собрались несколько десятков тысяч человек.

Volgadmin.ru Концерт 9 мая

Ровно в 22:00 небо над городом-героем расцветил праздничный фейерверк. 30 залпов из артиллерийских орудий возвестили о долгожданной Победе.

Volgograd.ru Праздничный салют

Более 500 тысяч волгоградцев и гостей города в эти дни посетили мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.