Пекин, 10 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Шаньси сообщила о госпитализации жителя уезда Инсянь городского округа Шочжоу, в крови которого был обнаружен смертельно опасный вирус H7N9, также известный как птичий грипп.

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В заявлении главного медицинского органа провинции отмечается, что пациент был доставлен в одну из больниц после резкого ухудшения самочувствия. Результаты анализов крови подтвердили опасения медиков — в крови 56-летнего мужчины был обнаружен вирус птичьего гриппа, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. По словам врачей, мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью, медики делают все возможное для стабилизации состояния пациента.

По словам родственников зараженного, до непосредственного ухудшения самочувствия мужчина имел прямой контакт с домашней птицей. Карантинные службы провинции Шаньси уже обработали специальными средствами дом, где находился пациент до заболевания.

Представитель Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Шаньси Ли Госюн подчеркнул, что количество случаев заражения вирусом H7N9 стремительно сокращается. Угроза возникновения эпидемии практически невозможна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 мая в провинции Хубэй в результате заражения вирусом H7N9 и несвоевременным обращением за медицинской помощью скончалась 68-летняя жительница КНР.