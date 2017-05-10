Рим, 10 мая, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Предположительно 250 беженцев погибли 5 и 7 мая в Средиземном море в результате аварии судна, сообщает 9 мая Der Kurier.

Беженцы Средиземное море

Согласно официальным данным Агентства ООН по делам беженцев, 5 мая в Средиземном море судно с беженцами, направлявшихся с ливийского берега в Италию, потерпело аварию.

50 пассажиров выжили, 82 беженца пропали без вести. Сотрудники итальянской береговой охраны полагают, что мигранты утонули.

7 мая по такой же причине только семи удалось спасти, 163 — пропали без вести.

В общей сложности с начала 2017 года погибло около 1300 беженцев, пытавшихся добраться из Северной Африки до Европы через Средиземное море.

Согласно данным ООН, около 43 тыс. беженцев достигли своей цели.

В связи с тем, что предположительно 250 беженцев утонули в море 5 и 7 мая, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул важность спасательных операций в Средиземном море.