Москва, 10 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. 9 мая торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,23%, до $48,73 за баррель, WTI — на 1,18%, до $45,88 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2017 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составляет $46,36 за баррель (закрытие за 5 мая).

lalabell68 Нефть

5 мая на торгах в Азии цена на нефть снижалась до $46,62, от которого началось новое ралли. Ниже $47 нашлись желающие купить её подешевле. Сработал технический фактор — отскок от поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Нефть подорожала на 5,8%, до $49,36.

8 и 9 мая цена нефть торговалась в трехпроцентном диапазоне между уровнями $48,45 — $49,90. Фундаментальные факторы по-прежнему против нефти. На общем фоне укрепления американского доллара рост нефтяных котировок замедлился. Доллар перешёл в наступление на рынке Форекс на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США в июне.

Сегодня, 10 мая, баррель Brent стоит $48,97 (+0,06%). Цена пытается вернуться к $49,70 после выхода данных по запасам нефти от Американского института нефти (API). Согласно последним еженедельным данным, запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократились на 5,8 млн до 522,5 млн баррелей (прогноз был — 1,8 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 3,2 млн баррелей (прогноз был — 0,54 млн баррелей). Запасы дистиллятов понизились на 1,2 млн баррелей (прогноз — 1 млн баррелей).

Данные API предшествуют публикации Минэнерго США официальной еженедельной статистики, которая выйдет в 17:30 мск. Ожидается сокращение запасов сырой нефти на 1,786 млн баррелей.

Цена отскочила вверх от минимума $46,62 на $3,3. С технической точки зрения сейчас покупателям ничего не мешает вернуть цену в район $50,70 — $50,95. Их активность сдерживается неопределенностью продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти, а также стабильным еженедельным увеличением нефтяных буровых установок в США. Согласно данным компании Baker Hughes, за прошлую неделю число нефтяных буровых установок увеличилось на шесть единиц до 703 штук.