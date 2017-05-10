Москва, 10 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. 8 и 9 мая Московская биржа не работала по случаю праздника «День Победы». Перед тем, как перейти к торгам 10 мая необходимо освежить память о торгах за последние три торговых дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

5 мая торги на внутреннем валютном рынке открылись резким ростом по доллару и евро. Курс доллара вырос до 58,82 руб., курс евро — до 64,62 руб. С открытия торговой сессии рубль догонял подешевевшую нефть. Баррель Brent просел до $46,62.

Рубль воспрянул духом, когда цена на Brent выросла от пятимесячного минимума на 5,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На фоне растущих нефтяных котировках и общего ослабления американского доллара на рынке форекс, российская валюта по итогам дня вышла в плюс. Курс доллара снизился на 0,8%, курс евро — на 0,67%.

Ситуацию с ослаблением доллара даже не изменил сильный отчёт по рынку труда США. Занятость превзошла ожидания рынка. Безработица снизилась. Средняя почасовая зарплата совпала с прогнозом. Доллар укрепился в ответ на NFP, но бычий импульс быстро угас. Это было связано с закрытием длинных позиций в преддверии второго тура президентских выборов во Франции.

Новым президентом Франции стал Эммануэль Макрон, опередив Марин Ле Пен на 32,12%. После завершившихся выборов американец перешёл в наступление на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США в июне.

8 и 9 мая цена на нефть сорта Brent торговалась в боковом тренде между уровней $48,45 — $49,90. Аналогичную динамику продемонстрировала пара доллар/рубль на рынке форекс. Курс доллара повышался до отметки 58,58 руб. По последним данным, за доллар дают 58,17 руб.

После выходных российская валюта сдержанно отреагируют на итоги выборов президента Франции и боковую динамику нефтяных котировок. Ослабление рубля может опять на время отложиться. При закрытии часовой свечи ниже 57,70 руб. его укрепление ускорится до отметки 57,15 руб. При таком развитии событий отменится разворотная ценовая модель на ослабление национальной валюты, которая получила подтверждение 4 мая. Если день закроется около уровня 59 рублей, к концу недели покупатели будут тестировать уровень 60 рублей.