Каракас, 10 мая, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая правой оппозицией, 9 мая признала «неконституционным и недействительным» указ президента Николаса Мадуро о созыве Национальной учредительной ассамблеи, сообщает Listin Diario.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

На заседании, на котором присутствовали только оппозиционные депутаты парламента, было принято постановление «о неконституционности и отмене постановления (…) о мошенническом созыве Национального учредительного собрания президентом республики».

Ответственным за представление постановления был депутат Омар Барбоса, который пояснил, что решение о созыве Учредительного собрания сначала должно быть вынесено на референдум, чтобы спросить венесуэльский народ, хочет ли он начала этого процесса.

Он отметил, что, несмотря на то, что в статьях Конституции, где говорится об Учредительном собрании, не упоминается, что следует проводить референдум, Конституция должна пониматься «как единое целое», так как в ней заявлено, что следует обращаться к этому механизму в случае спорных вопросов.

Барбоса заявил, что Мадуро может проявить инициативу в созыве Учредительного собрания, как это предусмотрено в статье 348 Конституции, однако решение о созыве должен принимать народ.

В документе, принятом 9 мая, депутаты парламента согласились «денонсировать конституционное мошенничество» в отношении созыва Учредительного собрания «без всенародного референдума, в нарушение статьи 347 Конституции, в соответствии с которой народ является единственным источников учредительной власти в стране» и может принимать решение о созыве Учредительного собрания.

Оппозиционные депутаты также обратились к электоральной власти, которая 3 мая получила от президента Мадуро официальное уведомление о созыве Учредительного собрания, с требованием «уважения народного суверенитета и Конституции», так как они считают, что следует воздержаться от этого «неконституционного созыва».

Парламентская оппозиция также одобрила обжалование созыва Учредительного собрания как «нарушение политических прав» венесуэльцев перед уполномоченным по правам человека в Венесуэле, а также в прокуратуре и в некоторых международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций (ООН) и Организации американских государств (ОАГ).

Депутаты считают, что мотивом созыва правительством Учредительного собрания является попытка «выиграть время» и «не проводить» выборы.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 мая объявил о своей инициативе внести поправки в Конституцию страны в результате антиправительственных протестов, начавшихся более месяца назад и приведших к насильственным действиям, от которых, по официальным данным, погибли уже 37 человек и несколько сотен человек получили ранения.