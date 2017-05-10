Новосибирск, 10 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть за 2016 год заработал почти 3,4 млн рублей, следует из размещенных на сайте городской мэрии сведений о доходах. Заработок супруги градоначальника за прошлый год составил более 1 млн рублей. Кроме того, в собственности у Анатолия Локтя квартира площадью 34,4 кв.м. Супруге мэра принадлежит две квартиры — 105,6 кв. м и 59,8 кв. м (второй квартиры в декларации за 2015 год не было). Транспортные средства ни у главы города, ни у его второй половины не задеклаированы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Отметим, что за 2015 год Анатолий Локоть заработал чуть более 3 млн рублей, его супруга — 919 тысяч рублей.

Напомним, что доходы мэра Новосибирска уже становились объектом обсуждения и критики. Так, в 2015 году представители Общероссийского народного фронта публично объявили, что пенсия мэра Новосибирска может составить до 245 тысяч рублей в месяц. На что Локоть заявил, что ежемесячная доплата к страховой пенсии при замещении муниципальной должности мэра Новосибирска определяется в зависимости от стажа работы в должности и «при условии стажа работы в должности не менее трех лет доплата для мэра Новосибирска составит 19 927 рублей».

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Это официальное заявление градоначальника в ОНФ поставили под сомнение, подчеркнув, что «исходя из схемы расчета, предусмотренного законодательными актами Новосибирска, его денежное содержание (включая надбавки, денежные поощрения и сам оклад) должно составлять 36 230 рублей, а весь годовой доход — всего 434 760 рублей», что выглядело для общественных активистов сомнительно с учетом того, что средняя зарплата по Новосибирску на тот момент составляла 27 231 рубль.

Эксперты ОНФ тогда же заявляли, что муниципальные чиновники пользуются закрытостью системы начисления денежных выплат руководству городов, и просили Генпрокуратуру заняться анализом выявленных фактов.