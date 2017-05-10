Пекин, 10 мая, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Согласно последним данным, представленным Государственным статистическим бюро КНР, по итогам завершившегося апреля ключевой показатель уровня инфляции в стране — индекс потребительских цен (CPI) увеличился еще на 1,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Китая

В заявлении главного статистического органа страны также отмечается, что за прошедший месяц цены потребительские и непроизводственные товары увеличились на 0,2% и 2,3% соответственно. Стоимость услуг увеличилась на 2,9% на фоне снижения цен на группу продовольственных товаров, продемонстрировавших положительную динамику в размере 3,5%, пишет «Чжунго жибао».

Подобный рост темпов инфляции оказался полной неожиданностью для китайских экономистов и аналитиков, которые ранее заявляли о том, что индекс CPI в апреле увеличится не более чем на 1,1%.

В Китае продолжает сохраняться экономический разрыв между крупными городами и деревнями. Если в сельской местности уровень инфляции в годовом эквиваленте сохранился на отметке 0,8%, то в городах данный показатель вырос до 1,3%. Ранее власти Китая заявили, что правительство КНР примет дополнительные меры по поддержанию уровня инфляции в пределах 3%.

Эксперты полагают, что увеличение темпов инфляции связано с крайне сложной ситуацией на рынке недвижимости, а также с серьезным ростом цен на непродовольственные продукты. В Пекине отметили, что ситуация остается под контролем, национальной экономике КНР ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам марта в Китае индекс потребительских цен (CPI) — ключевой показатель уровня инфляции — увеличился на 0,9%. Таким образом за прошедший месяц инфляция в КНР ускорилась на 0,1% по сравнению с февральским показателем.