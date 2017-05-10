Лос-Анджелес, США, 10 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Снимать новый фильм будет режиссер Нил Маршалл, известный зрителю по фильмам ужасов «Псы-воины» и «Спуск». Маршалл также снимал некоторые эпизоды культового сериала «Игра престолов».

Firimil Рисунок Хеллбой

Ранее о перезагрузке франшизы сообщило издание The Hollywood Reporter, портал написал, что к съемкам нового фильма не будут привлекаться режиссер Гильермо дель Торо и актер Рон Перлман.

Напомним, фильмы про Хеллбоя были сняты в 2004 и в 2008 году, вторая часть фильма называлась «Хеллбой 2: Золотая армия». При бюджете около $85 млн фильм собрал в США около $80 млн, а всего по миру — более $160 млн.

В 2009 году фильм был номинирован на «Оскар» и «Сатурн» за лучший грим. Также в 2009 году он получил награду премии «Сатурн» как лучший фильм ужасов.

21 февраля Гильермо дель Торо написал на своей странице в Twitter, что он провел переговоры со всеми сторонами и вынужден сообщить, что третья часть фильма не будет экранизирована.