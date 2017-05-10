Хакасия, 10 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту гибели в Хакасии четырехлетнего ребенка в результате обрушения стены и кровли в жилом доме, сообщает региональный главк СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение стены дома

Инцидент произошел в двухэтажном доме 1950 года постройки на станции Аскиз в Хакасии. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находилась семья из семи человек.

По предварительным данным в 19:40 мск 9 мая, взорвался электрический водонагреватель, из-за чего обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия.

Из здания в пункт временного размещения в здании общеобразовательной школы эвакуировано более 40 человек, в том числе 14 детей. На место ЧП выехал глава Хакасии Виктор Зимин.

Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в СКР.

Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям определит порядок оказания помощи жильцам и оценит возможность дальнейшей эксплуатации дома. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения.