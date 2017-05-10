Анкара, 10 мая, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Напряжение между Германией и Турцией нарастает, сообщает 10 мая Der Kurier.

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Десятки турецких солдат ищут убежища на территории ФРГ, в том числе служащие в стране военные НАТО с турецким паспортом.

Они опасаются возвращения на родину из-за возможного обвинения со стороны правительства в их причастности к организации попытки военного путча, а также в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Как сообщило 8 мая Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев ФРГ, за 2017 год около 450 военных и чиновников Турции попросили убежища в Германии.

Однако министр обороны Турции Ышик Фикри требует от немецкого правительства не одобрять ходатайства турецких военных.

«Если правительство ФРГ будет одобрять прошения о предоставлении политического убежища турецким солдатам, это повлечет за собой серьезные последствия», — предупреждал министр еще в январе 2017 года.

Турецкое правительство беспокоит тот факт, что в 2016 году около 5700 турецких граждан попросили убежища в Германии. Среди них турецкие чиновники, военнослужащие, судьи и их семьи.

Ухудшение дипломатических отношений между двумя странами произошло в рамках подготовки и проведения турецкого референдума в марте — апреле 2017 года.

На сегодняшний день окончательно испортить отношения могут планы президента Турции о возвращении в страну смертной казни.