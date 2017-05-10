Москва, 10 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Проект распоряжения правительства о 100%-ном изъятии дивидендов у компании «Роснефтегаз» согласовано на уровне Минэнерго, Минфина и Минэкономразвития, пишет 10 мая газета «Ведомости».

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Как сообщили сотрудники этих структур, проект будет рассмотрен в аппарате правительства, а также в администрации главы государства. Подчеркивается, что необходима политическая воля, чтобы документ был принят.

Уточняется, что компания «Роснефтегаз» в течение 2017 года может получить 99,3 миллиардов рублей от своих компаний: «Роснефть» (доля «Роснефтегаза» составляет 50% акций + 1), «Газпром» (10,97%), «Интер РАО» (26,36%).

Дивиденды от «Роснефти» ориентировочно составят 31,7 миллиардов рублей, от «Газпрома» — 52,3 млрд руб., от «Интер РАО» — 15,3 млрд руб. В результате объем дивидендов будет учтен в прибыли «Роснефтегаза», и уже из этой суммы компания выплатит дивиденды акционерам в 2018 году.

По словам представителя одного из министерств, в том случае, если подготовленные проект будет реализован и произойдет полное изъятие дивидендов, то можно будет выплатить промежуточные дивиденды.

Напомним, глава МЭР Максим Орешкин в апреле выступил за единую политику выплат дивидендов для публичных компаний с государственным участием. При этом он оговорил возможность «индивидуального решения» как для групп оборонных и унитарных предприятий.