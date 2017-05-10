Вашингтон, 10 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Правозащитная организация Protect Democracy, в которой работают юристы из администрации бывшего президента США Барака Обамы, через суд потребовала от нынешних властей США объяснить причины обстрела территории Сирии крылатыми ракетами 7 апреля. Об этом сообщает The New York Times.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

По данным издания, иск был подан в понедельник, 8 мая, в федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне. Ответчиками по исковому заявлению указаны Госдепартамент, Минюст и Пентагон.

По мнению правозащитников, глава Белого дома Дональд Трамп не имел законных оснований для нанесения ракетного удара по территории Сирии: не было ни соответствующего разрешения Конгресса США, ни санкции Совета Безопасности ООН.

«Мы все должны согласиться с тем, что в нашей конституционной демократии способность исполнительной власти атаковать другую страну ограничена законом», заявил директор юридической группы и бывший адвокат предыдущей администрации Белого дома Джастин Флоренс.

По его словам, некоторые государства могут мириться с тем, что президент начинает военный конфликт, не предлагая четкого юридического обоснования, «но мы не должны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля 2017 г. Вооруженные силы (ВС) США по приказу президента страны Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Инцидент до сих пор не расследован, сам факт применения химоружия официально не подтвержден.

Читайте также: Вашингтон ввел санкции против сирийских ученых