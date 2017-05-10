Вашингтон, 10 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми не воспринял всерьез новость о своем увольнении, сочтя ее шуткой, пишет газета New York Times.

Значек и оружие. ФБР

По данным издания, Коми узнал об этом, выступая перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. В это время он услышал новость по телевизору на заднем фоне.

На новость он отреагировал смехом, решив, что это «довольно смешной розыгрыш». О необходимости прервать выступление и пройти в кабинет ему чуть позже сообщили помощники.

Пожав руки сотрудникам подразделения, он удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении. Официальной информации из Вашингтона на тот момент еще не было: письмо Трампа было доставлено заместителем помощника президента, экс-руководителем частной охраны президента США Китом Шиллером позже, сообщает Reuters.

По данным ABC, звонок с новостью об увольнении застал Коми по пути в Лос-Анджелес, где он должен был провести инспекцию подразделений и принять участие в мероприятии, посвященном привлечению новых сотрудников в штат ведомства.

Обязанности главы ФБР будет исполнять Эндрю Маккейб. Трамп принял решение уволить Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. В письме главы государства говорится о том, что Коми «неспособнен эффективно руководить» ведомством.

Так, по сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частной почты для служебной переписки.