Вашингтон, 10 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В сети выложен второй трейлер сериала «Мгла», в основу которого легла известная повесть Стивена Кинга «Туман» и одноименный фильм Фрэнка Дарабонта, ролик выложен 10 маяна Yotube-канале Spike.

Цитата из к/ф реж Цитата из трейлера к сериалу «Мгла». реж. Адам Бернштейн, Гай Ферленд, Ричард Лэкстон и др. 2017. США

Длительность ролика — всего чуть более минуты, но за это время зритель сможет понять, что сериал будет весьма пугающий, происходящие в нём события будут держать в напряжении.

Показ сериала запланирован на 22 июня 2017 года, над его созданием работал режиссер, продюсер и сценарист Кристиан Торп, который ранее снимал драматические и комедийные сериалы, такие как: «Сэм», «Тесса» и «Рита».

Ранее Кристиан Торп рассказал СМИ, что в основу сериала ляжет одновременно и повесть Стивена Кинга, и фильм Фрэнка Дарабонта, поскольку в оригинальном произведении писателя все происходит в одном месте. Однако, продюсер и сценарист заявил, что ему хотелось бы остаться «верным духу этой истории».

Напомним, в повести Стивена Кинга рассказывается о событиях города Бриджстон штата Мэн. Когда на следующий день после прошедшего в городе урагана Дэвид Дрейтон и его сын Билл отправляются за покупками в местный супермаркет, Дрейтон видит странный туман, который ползет на город с другого берега озера.

В итоге Дэвид, его сын и другие люди оказываются запертыми в супермаркете, поскольку оказывается, что в тумане скрываются монстры. Ситуацию усугубляет то, что из-за произошедшего землетрясения в магазине отключается электричество.